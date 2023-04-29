Поткин: сегодня было только два сценария — Непомнящий победит или Лижэнь устоит

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ничьей своего подопечного в 14-й партии матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

«Ян сегодня играл мудро и хладнокровно, использовал амбициозную игру соперника. На протяжении всей партии было только два сценария: Непомнящий победит или Лижэнь устоит. Ключевым стал момент ближе к первому контролю времени, когда россиянину нужно было выбрать путь для игры на победу. Надо отдать должное китайцу — при недостатке времени он сумел найти спасительную идею жертвы пешки.

В ладийном эндшпиле Ян бросил все ресурсы для игры на победу и боролся до конца. Дин потратил практически всё время, чтобы построить крепость. И эта стена оказалась неприступна сегодня», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Непомнящий начнёт тай-брейк матча за звание чемпиона мира с Дин Лижэнем чёрными фигурами.