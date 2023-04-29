Бензема оформил хет-трик в первом тайме матча с «Альмерией»

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в первом тайме матча 32-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией».
Бензема оформил хет-трик в первом тайме матча с «Альмерией»
  • AP
  • © Pablo Garcia

35-летний француз отличился на 5, 17 и 42-й минутах игры. У «Альмерии» отличился Лазаро (45 + 1).

Таким образом, Бензема записал в свой актив 236-й гол в чемпионате Испании и обогнал в списке лучших бомбардиров турнира Уго Санчеса (234), который занимал четвёртое место.

Лидирует в рейтинге Лионель Месси (474 гола). Далее расположились Криштиану Роналду (311) и Тельмо Сарра (252).

Счёт в матче после первого тайма, который проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», 3:1 в пользу клуба из столицы Испании.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» готово предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде.

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