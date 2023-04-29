Бензема вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Примеры

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил очередной личный рекорд в чемпионате Испании по футболу.

35-летний француз оформил дубль в матче 32-го тура Примеры с «Альмерией». Таким образом, Бензема записал в свой актив 236-й гол в чемпионате Испании и обогнал в списке лучших бомбардиров турнира Уго Санчеса (234), который занимал четвёртое место.

Лидирует в рейтинге Лионель Месси (474 гола). Далее расположились Криштиану Роналду (311) и Тельмо Сарра (252).

Счёт в матче, который проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», 2:0 в пользу клуба из столицы Испании.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» готово предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде.