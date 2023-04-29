Семак: Малком проводит блестящий сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Малкома в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, даёт свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, результативность заслуженно показывает. Рекорды будем считать потом, если будут», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Нападающий санкт-петербургской команды оформил покер в матче с самарскими «Крыльями» и повторил достижение Олега Веретенникова по голам в чемпионате России. Веретенников в последний раз оформил 22 гола в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).

Ранее Малком поблагодарил своих партнёров после покера в ворота «Крыльев».