Семак: Малком проводит блестящий сезон

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Малкома в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
Семак: Малком проводит блестящий сезон
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, даёт свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, результативность заслуженно показывает. Рекорды будем считать потом, если будут», — цитирует Семака «Матч ТВ»

Нападающий санкт-петербургской команды оформил покер в матче с самарскими «Крыльями» и повторил достижение Олега Веретенникова по голам в чемпионате России. Веретенников в последний раз оформил 22 гола в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).

Ранее Малком поблагодарил своих партнёров после покера в ворота «Крыльев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить