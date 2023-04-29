Малком поблагодарил своих партнёров после покера в ворота «Крыльев»

Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на свой покер в матче 25-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».

«Нет, я не знал, что стал лучшим бомбардиром команды, но очень счастлив. Рад победе, голам, что помог команде. Без доверия партнёров по «Зениту» ничего бы не было», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Зенита».

Теперь на счету форварда 22 гола за пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что последние три покера в РПЛ делали игроки «Зенита».