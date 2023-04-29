Авербух: надеюсь, в этом году покажем «Анну Каренину» с участием Костомарова

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Продюсер и хореограф Илья Авербух выразил надежду на то, что фигурист Роман Костомаров сможет принять участие в его постановках в 2023 году.

«Планируется «Ромео и Джульетта» и «Анна Каренина». С «Карениной» сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Костомарова. Мы все всё понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия», — цитирует Авербуха Sport24.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомаров столкнулся с трудностями при восстановлении подвижности.

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