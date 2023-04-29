Степанова рассказала о возвращении в фигурное катание после родов
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«Мы были счастливы увидеться на первой тренировке, не форсировали. Было много новых впечатлений, новые тренеры, новый каток. Я очень поменялась, и первое наше выступление 4 мая будет очень волнительным», — цитирует Степанову «Спорт-Экспресс».
В марте фигуристы покинули группу Ирины Жук и Александра Свинина, перейдя в команду Александра Жулина. Также два месяца назад спортсменка родила первого ребёнка.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Степанова заявила, что у них с Букиным есть острое желание показать ещё что-то в спорте.