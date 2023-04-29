Степанова рассказала о возвращении в фигурное катание после родов

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, рассказала о возвращении на лёд после рождения ребёнка.
Степанова рассказала о возвращении в фигурное катание после родов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы были счастливы увидеться на первой тренировке, не форсировали. Было много новых впечатлений, новые тренеры, новый каток. Я очень поменялась, и первое наше выступление 4 мая будет очень волнительным», — цитирует Степанову «Спорт-Экспресс».

В марте фигуристы покинули группу Ирины Жук и Александра Свинина, перейдя в команду Александра Жулина. Также два месяца назад спортсменка родила первого ребёнка.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Степанова заявила, что у них с Букиным есть острое желание показать ещё что-то в спорте.

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