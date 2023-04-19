Степанова: у нас с Букиным есть острое желание показать ещё что-то в спорте

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала будущее пары.
Степанова: у нас с Букиным есть острое желание показать ещё что-то в спорте
  • РИА Новости

«В группе Жулина другое абсолютно всё. Но решение принято, другого выбора нет, мы должны это полюбить. И пока тренировки, которые мы уже провели, нам нравятся. Нам очень интересно. И у нас есть острое желание показать ещё что-то в спорте», — цитирует Степанову ТАСС.

В марте фигуристы покинули группу Ирины Жук и Александра Свинина, перейдя в команду Александра Жулина.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Жулин заявил, что переход Степановой и Букина в его группу — желание ребят.

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