Представитель Медины заявил, что футболиста всё устраивает в ЦСКА

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Георгий Цховребов, представитель полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, заявил, что игроку нравится в России.
Представитель Медины заявил, что футболиста всё устраивает в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Хесус — игрок, который в каждом матче показывает свой высокий уровень. Медине нравится в ЦСКА», — приводит слова Цховребова «РБ Спорт».

Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента в начале 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал об особенностях взаимодействия с защитником Марио Фернандесом.

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