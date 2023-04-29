Представитель Медины заявил, что футболиста всё устраивает в ЦСКА

Георгий Цховребов, представитель полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, заявил, что игроку нравится в России.

«Хесус — игрок, который в каждом матче показывает свой высокий уровень. Медине нравится в ЦСКА», — приводит слова Цховребова «РБ Спорт».

Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента в начале 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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