Представитель Медины заявил, что футболиста всё устраивает в ЦСКА
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«Хесус — игрок, который в каждом матче показывает свой высокий уровень. Медине нравится в ЦСКА», — приводит слова Цховребова «РБ Спорт».
Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента в начале 2022 года.
В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
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