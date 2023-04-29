Мерло: Месси примет предложение «Барселоны», как только его получит

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси собирается вернуться в «Барселону» после завершения сезона.
Мерло: Месси примет предложение «Барселоны», как только его получит
  • AP
  • © Aurelien Morissard

Футболист ждёт предложения по контракту от каталонского клуба и примет его сразу же, как только получит, сообщает журналист Сезар Мерло в Twitter.

Если же Ла Лига откажет каталонцам в одобрении финансового плана на следующий сезон, Месси рассмотрит предложение о продлении контракта с ПСЖ, который истекает этим летом. 

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня. 

Ранее комиссар Главной футбольной лиги Дон Грабер заявил, что руководство MLS сделает всё возможное, чтобы помочь «Интер Майами» приобрести Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить