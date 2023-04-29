Мерло: Месси примет предложение «Барселоны», как только его получит

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси собирается вернуться в «Барселону» после завершения сезона.

Футболист ждёт предложения по контракту от каталонского клуба и примет его сразу же, как только получит, сообщает журналист Сезар Мерло в Twitter.

Если же Ла Лига откажет каталонцам в одобрении финансового плана на следующий сезон, Месси рассмотрит предложение о продлении контракта с ПСЖ, который истекает этим летом.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня.

Ранее комиссар Главной футбольной лиги Дон Грабер заявил, что руководство MLS сделает всё возможное, чтобы помочь «Интер Майами» приобрести Месси.