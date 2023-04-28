MLS поможет «Интер Майами» подписать контракт с Месси

Комиссар Главной футбольной лиги Дон Грабер заявил, что руководство MLS сделает всё возможное, чтобы помочь «Интер Майами» приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Мы собираемся предложить «Интер Майами» беспрецедентную схему, которая позволит подписать Месси. Надеюсь, что мы успеем всё обсудить и придумать, как уговорить аргентинца переехать в Америку», — цитирует Грабера As.

Он дал понять, что MLS ранее уже применял разные программы по привлечению мировых звёзд в североамериканскую футбольную лигу.

«В других случаях нам удавалось находить разумные способы приобретения игроков в наши клубы», — добавил Грабер.

Клубы MLS готовы совместно платить Месси часть зарплаты, если он примет решение перейти в «Интер Майами».

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». Чемпион мира 2022 года перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года из «Барселоны». Контракт 35-летнего аргентинца с ПСЖ истекает по окончании сезона-2022/23.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков с истекающими контрактами летом 2023 года.