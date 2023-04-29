Губерниев назвал Каминского лучшим тренером сезона

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшим тренером завершившегося сезона в российском биатлоне.
Губерниев назвал Каминского лучшим тренером сезона
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Тренеры поработали здорово, а лучшим, на мой взгляд, стал Юрий Михайлович Каминский. При всём уважении к другим нашим наставникам, но именно Каминский показал, что он по-прежнему большой мастер подготовки к главным стартам», — цитирует Губерниева РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Губерниев признался, что ему очень жаль российских спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции.

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