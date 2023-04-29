Шунин — о конфликте со Скопинцевым: мир, дружба, всё нормально

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин заявил, что у него нет конфликта с Дмитрием Скопинцевым.

«Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Между Шуниным и Скопинцевым произошёл конфликт в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом» (0:2). Футболисты обменялись репликами в адрес друг друга в конце матча, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела».

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