Шунин — о конфликте со Скопинцевым: мир, дружба, всё нормально
«Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».
Между Шуниным и Скопинцевым произошёл конфликт в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом» (0:2). Футболисты обменялись репликами в адрес друг друга в конце матча, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела».