Sport24: российские борцы могут принять участие в международном турнире в сентябре

Российские спортсмены впервые после отстранения могут принять участие в крупном международном турнире.

По информации Sport24, первенство пройдёт с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде.

Отмечается, что россияне могут принять участие под нейтральным флагом.

Руководство Объединённого мира борьбы 4 апреля приняло решение допустить атлетов из России и Белоруссии до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о допуске к участию в международных соревнованиях.