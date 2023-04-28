Sport24: российские борцы могут принять участие в международном турнире в сентябре
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По информации Sport24, первенство пройдёт с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде.
Отмечается, что россияне могут принять участие под нейтральным флагом.
Руководство Объединённого мира борьбы 4 апреля приняло решение допустить атлетов из России и Белоруссии до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о допуске к участию в международных соревнованиях.