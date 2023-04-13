Мамиашвили: российскому спорту пора определить приоритеты

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о допуске к участию в международных соревнованиях.

«Сейчас нам нужно остановиться и понять — где мы и что мы, определиться с приоритетами. Сегодня у нас колоссальная возможность заняться внутренними вопросами. Развитие спорта идет, оно стабильно и достаточно для того, чтобы реализовать все наши задачи», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

При этом он считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытается делать шаги к допуску спортсменов из России и Белоруссию до участия в международных соревнованиях. Однако, по его мнению, условия должны быть приемлемыми.

«Мы свою позицию по этому вопросу обозначили - требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы», — добавил Мамиашвили.

МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Руководство Объединенного мира борьбы (UWW) 4 апреля приняло решение допустить атлетов из России и Белорусии до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили заявил, что большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска россиян.

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