Тарасова о пиве на стадионах: наш футбол невозможно смотреть без него

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении пива на стадионы.

«Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 грамм наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, то пусть будет», — цитирует Тарасову «ВсёПроСпорт.ру».

26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, стоит ли вернуть пиво на стадионы во время футбольных матчей в России.

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