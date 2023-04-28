Рублёв рад, что пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв рад, что пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Я рад, что прошёл в следующий круг. Когда я увидел результаты жеребьёвки, то подумал, что это поразительно — быть пятым сеяным и в первом же матче играть с Вавринкой. Когда я был 40-м в мире, иногда у меня была куда более простая сетка», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Во втором круге он победил швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:5, 6:4.

В следующем раунде россиянин сыграет с Йосихито Нисиокой из Японии.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Вавринка определили автора первой подачи с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».