Рублёв и Вавринка определили автора первой подачи с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

Российский теннисист Андрей Рублёв и швейцарец Стэн Вавринка определили автора первой подачи в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».

Первоначально теннисисты и представитель дирекции турнира пытались определить автора первой подачи с помощью виртуального подброса монетки, но из-за недопонимания это не удалось.

Рублёв предложил в качестве альтернативы игру «Камень, ножницы, бумага».

В результате встречу начал швейцарский теннисист.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).