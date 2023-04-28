Хусаинов поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» — «Ростов»

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитров Кирилла Левникова и Виталия Мешкова, которые были назначены на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом».
Хусаинов поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» — «Ростов»
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«Хотелось бы, чтобы в матче «Спартак» — «Ростов» судьи были предельно незаметны.

Но, зная манеру судейства Кирилла Левникова и Виталия Мешкова, который будет находиться на VAR, зная трактовку очевидных эпизодов этими арбитрами, которая обычно расходится с официальной, можно ожидать очень долгих просмотров видеоповторов, затяжку принятия решений и длительных консультаций.

Не хотелось бы, чтобы мы увидели очередной судейский скандал, но такова жизнь, что от этих арбитров можно ожидать чего угодно», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Александр Мостовой не исключил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ростов» будет «чудить».

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