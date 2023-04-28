РФС начал проверку матча «Тверь» — «Электрон» на предмет честности характера игры

В Российском футбольном союзе (РФС) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) не исключили, что матч Второй лиги «Тверь» — «Электрон» может носить договорной характер.

ФНЛ совместно с департаментом защиты игры РФС проводит проверку матча в Твери, цитирует представителя пресс-службы РФС «Матч ТВ».

Отмечается, что «отдельные эпизоды матча вызывают вопросы у болельщиков, представителей СМИ и представителей лиги».

«В матче приняли участие лица, которые 26 апреля по решению КДК были пожизненно дисквалифицированы за организацию договорного матча», — говорится в заявлении РФС.

Игра четвёртого тура группы 2Б Второй лиги 24 апреля в Твери завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В заключительные минуты матча футболисты «Электрона» намеренно отдавали мяч сопернику. В итоге «Тверь» смогла забить четвёртый мяч.

В этой встрече принял участие в составе «Электрона» полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля РФС пожизненно дисквалифицировал за организацию договорного матча.

Ранее в «Салюте» заявили, что не знали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге.