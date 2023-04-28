Футболист «Ессентуков» Дзауров стал инициатором договорного матча со «СКА-Хабаровск-2»

В сети опубликованы подробности дела о договорном матче во Второй лиге между белгородским «Салютом» и клубом «СКА-Хабаровск-2».

Футболист «Ессентуков» Джоси Дзауров и игрок «СКА-Хабаровск-2» Руслан Пидлисняк договорились по телефону заработать, организовав необходимое количество голов в игре с «Салютом». Пидлисняк согласился завербовать для договорного матча несколько своих одноклубников, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Уточняется, что все футболисты команды с Дальнего Востока заметили сдачу матча.

Российский футбольный союз (РФС) по итогам расследования пожизненно дисквалифицировал пять участников дела о договорном матче. За организацию противоправного влияния на результат игры отстранены от футбольной деятельности игроки ФК «Ессентуки» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и начальник команды Гванзав Магомедов, а также футболисты «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк.

Отмечается, что результат игры аннулирован, победа со счётом 3:0 присуждена «Салюту».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.