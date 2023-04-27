Улицы в Москве могут назвать в честь легенд «Спартака»

В Москве могут появиться улицы, названные в честь легенд «Спартака».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соответствующее голосование проходит на портале «Активный гражданин».

Улицы, которые могут получить названия в честь основателей «Спартака» братьев Николая, Александра, Андрея и Петра Старостиных, футболиста Фёдора Черенкова, футболиста и тренера Константина Бескова, находятся рядом со стадионом «Спартака».

В нынешнем сезоне «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.