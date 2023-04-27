В «Сочи» сообщили, что Нобоа не подавал документы на получение российского гражданства

В пресс‑службе футбольного клуба «Сочи» рассказали, что хавбек Кристиан Нобоа не участвовал в получении российского гражданства.

«Возможно, Нобоа неправильно поняли. Если Крис захочет получить российское гражданство, то футбольный клуб «Сочи» ему поможет с этим», — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что Нобоа находится в процессе получения российского гражданства.