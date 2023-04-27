Foot Mercato: Зидан ведёт переговоры с «Реалом» о возвращении
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Как сообщает Foot Mercato, француз и мадридский клуб ведут переговоры о возвращении на пост главного тренера.
Уточняется, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».