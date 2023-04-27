Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после рождения ребёнка

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.
Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после рождения ребёнка
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«Сейчас такой период, когда мои тренировки — прогулка с коляской и максимум несколько подходов с подтягиваниями. Мой организм пока что не готов. 

Пока какого-то конкретного плана нет, всё будет зависеть от того, как быстро я восстановлюсь», — приводит слова Резцовой пресс-служба СБР.

Спортсменка завоевала серебро (эстафета 4 х 6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Из-за беременности она пропустила сезон-2022/23.

Ранее СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери.

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