Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после рождения ребёнка

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

«Сейчас такой период, когда мои тренировки — прогулка с коляской и максимум несколько подходов с подтягиваниями. Мой организм пока что не готов.

Пока какого-то конкретного плана нет, всё будет зависеть от того, как быстро я восстановлюсь», — приводит слова Резцовой пресс-служба СБР.

Спортсменка завоевала серебро (эстафета 4 х 6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Из-за беременности она пропустила сезон-2022/23.

Ранее СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери.