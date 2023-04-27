Тренер Чикуновой: сначала Женя пришла заниматься плаванием в группу не ко мне, а к моему мужу

Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, вспомнила, как её подопечная пришла в плавание.

«Сначала она пришла заниматься плаванием в группу не ко мне, а к моему мужу — Юрию Леонидовичу Маслову. Он как раз набирал детей 2004 года рождения в новый бассейн на Дунайском проспекте. Женя тогда ещё в садик ходила, так как родилась в ноябре и в школу пошла на год позже сверстников. Такая худенькая, щупленькая была девочка, но Юра сразу обратил внимание, что ноги очень неплохие. Стал с ней работать, а когда стало понятно, что ей нужно переходить на более высокий уровень, отдал её и ещё небольшую группу своих спортсменов мне. Женька тогда на год перешла в школу «Экран», потому что в училище олимпийского резерва, где я работаю, брали только с восьмого класса, а она ещё в седьмом была.

В первую очередь стали над техникой работать. В брассе есть своя специфика, там очень много тонкостей, которые нужно довести до ума. Два месяца мы с ней плотно-плотно занимались, и, когда техника у неё улеглась, пошли результаты совсем высокие», — заявила Новожилова в интервью RT.

Ранее олимпийская чемпионка Схунмакер поздравила Чикунову, побившую её мировой рекорд.