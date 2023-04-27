Рязанцев считает, что Дин Лижэнь не допустит тай-брейка
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«В 14-й партии нас ждёт такая же игра, какая была в предыдущей. Большая борьба, большая игра. Полагаю, что Дин попытается навязать белыми сложную позицию и не доводить дело до ничьей. Так что, я думаю, тай-брейка мы не увидим. Победитель будет определён в основное время, как бы сказали в футболе», — заявил Рязанцев RT.
Ранее Рязанцев прокомментировал ничейный исход 13-й партии за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.