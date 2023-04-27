Рязанцев: Непомнящий правильно сделал, что не стал идти в атаку и согласился на ничью

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал ничейный исход 13-й партии за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«Дин Лижэнь имел позицию с большим перевесом. После неаккуратной игры Яна Непомнящего в дебюте, первой тревожной весточкой был ход d4. Ему стоило начать с ходов ab-ab, когда пешка «а» берёт пешку «b», и затем чёрные делают то же самое. А потом уже сходить на d4. Варианты были намного лучше. И после хорошей реакции Дина и размена в центре конь c4, Ян совершил серию нервных ходов и получил тяжелую позицию.

Тем не менее, Лижэнь отказался от логичных ходов и зачем-то пошёл ладьёй на е5. Для меня этот ход – загадка. Можно было бы пойти ферзём на g5, сходить ладьёй на b8 или ферзём на c7. При таком положении Ян бы ушёл в тяжелую оборону. Но после ладьи на e5 ситуация вышла из-под контроля и в конце россиянин получил позицию приятнее. Но, учитывая то, как неудачно он начал, правильно сделал, что не пошёл в атаку и согласился на ничью», — сказал Рязанцев RT.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что Ян Непомнящий будет иметь преимущество перед Дин Лижэнем в случае тай-брейка.