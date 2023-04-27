Семак: «Зенит» давно обозначил интерес к нападающему «Локомотива» Пеняеву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам, мне неизвестно», — цитирует Семака «Чемпионат».

26 апреля футболист вошёл в список 200 самых перспективных молодых игроков (до 20 лет) согласно исследованию Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Пиняев перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Локо». Сейчас Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в €7 млн. В сезоне-2022/23 за железнодорожников нападающий провёл шесть матчей и забил один мяч.

Ранее Семак отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал ему руку после матча 22-го тура чемпионата России.