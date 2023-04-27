Семак не осуждает Дзюбу из-за того, что тот проигнорировал его рукопожатие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал ему руку после матча 22-го тура чемпионата России.

«Проще жить в гармонии с собой и не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций. Каждому бывшему игроку — только благодарность. И нет человека, которому я не подал бы руки, но у Артёма другой характер и воспитание», — цитирует Семака «Чемпионат».

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоялась 9 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но тот не подошёл к нему и двинулся в сторону подтрибунного помещения. Позднее нападающий сказал, что не видел тренера.

Ранее Владислав Радимов заявил, что Дзюба не пожал руку Семаку из-за эмоций после поражения «Локомотива».