Ахметов: недоволен игровым временем, буду разговаривать с руководством «Краснодара»

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов признался, что хочет поговорить с руководством клуба из-за своего игрового времени.
Ахметов: недоволен игровым временем, буду разговаривать с руководством «Краснодара»
  • РИА Новости

«Конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу. А сейчас недоволен игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Смена клуба? Всё возможно», — цитирует Ахметова Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок принял участие в 31 матче за «Краснодар» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Ахметов заявил, что сейчас в РПЛ судейские ошибки — тенденция.

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