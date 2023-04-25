Ахметов: сейчас в РПЛ уже тенденция на судейские ошибки

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ахметов: сейчас в РПЛ уже тенденция на судейские ошибки
  • Gettyimages.ru
  • © Gema Ibarra / EyeEm

«В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость», — приводит слова Ахметова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что с системой VAR ошибок стало у судей ещё больше.

Игра «Краснодара» со «Спартаком» на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» отличились Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я). 

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о результате матча с участием двух команд.

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