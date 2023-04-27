Мостовой назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2022/23.

«Реал» никогда нельзя списывать со счетов. Мы видим, как они убирают одну команду за другой со своего пути. Я не удивлюсь, если они пройдут «Сити». Но по потенциалу и «хотелкам» когда-нибудь англичане тоже должны что-то выиграть», — цитирует Мостового Betonmobile.

Он добавил, что клуб из Манчестера тратит миллиарды ради будущей победы в Лиге чемпионов. По его мнению, именно подопечные Хосепа Гвардиолы ближе всех к трофею в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» дважды играл с мадридцами на стадии полуфинала Лиги чемпионов и ни разу не смог пройти «Реал». Третья их встреча на этой стадии состоится 9 мая. Ответный матч запланирован на 17 мая.

Ранее Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить