Мостовой назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2022/23.

«Реал» никогда нельзя списывать со счетов. Мы видим, как они убирают одну команду за другой со своего пути. Я не удивлюсь, если они пройдут «Сити». Но по потенциалу и «хотелкам» когда-нибудь англичане тоже должны что-то выиграть», — цитирует Мостового Betonmobile.

Он добавил, что клуб из Манчестера тратит миллиарды ради будущей победы в Лиге чемпионов. По его мнению, именно подопечные Хосепа Гвардиолы ближе всех к трофею в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» дважды играл с мадридцами на стадии полуфинала Лиги чемпионов и ни разу не смог пройти «Реал». Третья их встреча на этой стадии состоится 9 мая. Ответный матч запланирован на 17 мая.

Ранее Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов.