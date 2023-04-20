Силва уверен в том, что «Ман Сити» обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос, выйдет ли команда в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в полуфинале мадридский «Реал».
Силва уверен в том, что «Ман Сити» обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов
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«Надеюсь, да! Мы обязательно будем стремиться к этому. Мы всегда стремимся к этому, но есть ощущение, что команда сейчас очень-очень уверена в себе. Думаю, мы пройдём дальше», — сказал игрок.

В 1/4 финала «Ман Сити» обыграл «Баварию» с общим счётом 4:1.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала Лиги чемпионов и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Томас Тухель раскритиковал судейство в матче с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

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