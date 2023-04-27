Чернышенко: киберспортом интересуются 15 млн россиян

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко высказался о развитии киберспорта в России.

«У нас огромная аудитория. По данным аналитиков, 15 млн россиян так или иначе интересуются киберспортом. И тысячи из них уже профессиональные спортсмены», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, именно Россия первой в мире признала киберспорт официальным видом соревнований.

Напомним, что в России создана первая профессиональная киберспортивная лига по Counter-Strike.

Ранее сообщалось, что Россия примет киберспортивные клубы Китая на тестовых соревнованиях «Игр будущего».