Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных молодых футболистов по версии CIES

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Опубликованы результаты анализа выступлений современных молодых футболистов, проведённого Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных молодых футболистов по версии CIES
  • РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев и полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян вошли в список 200 самых перспективных молодых игроков (до 20 лет).

Из Российской премьер-лиги (РПЛ), помимо Пиняева и Захаряна, в рейтинг также попали ещё восемь игроков: вратари Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА); защитники Виктор Мелехин («Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»), Андрей Лангович («Ростов»); полузащитник Александр Коваленко («Крылья Советов»).

Аналитики CIES Football Observatory исследовали 75 лиг мира.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы.

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