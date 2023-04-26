Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных молодых футболистов по версии CIES
- РИА Новости
Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев и полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян вошли в список 200 самых перспективных молодых игроков (до 20 лет).
Из Российской премьер-лиги (РПЛ), помимо Пиняева и Захаряна, в рейтинг также попали ещё восемь игроков: вратари Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА); защитники Виктор Мелехин («Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»), Андрей Лангович («Ростов»); полузащитник Александр Коваленко («Крылья Советов»).
Аналитики CIES Football Observatory исследовали 75 лиг мира.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы.