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«Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы

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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал ежегодный доклад о лучших футбольных академиях.
«Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

Лучшим российским клубом по числу воспитанников, играющих в топ-31 элитных лигах Европы, стал московский «Локомотив».

Аналитики CIES определили, что в высших лигах стран Европы выступают 39 выпускников академии железнодорожников, девять из них — в самом «Локомотиве». В общем рейтинге красно-зелёные заняли 28-е место. Средний возраст воспитанников московского клуба составляет 23,9 года.

Среди клубов из России следующими в списке идут московский «Спартак» (35 игроков), «Краснодар» (33), петербургский «Зенит» (29) и ЦСКА (26).

Возглавил рейтинг «Аякс» (85 воспитанников). На второй строчке расположилась «Бенфика» (73), на третьей — киевское «Динамо» (72).

Ранее в пресс-службе «Локомотива» сообщили, что «Аталанта» погасила задолженность и полностью расплатилась с московским клубом за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

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