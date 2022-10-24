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«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

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В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что «Аталанта» погасила задолженность и полностью расплатилась с московским клубом за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука
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«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что итальянский клуб досрочно закрыл часть трансфера за переход российского полузащитника.

Напомним, что «Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по трансферу Миранчука. Как сообщал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, итальянцы аргументировали остановку будущими проблемами с переводом денег в тот банк, где открыт счёт московского клуба. «Локомотив» сменил банк и открыл счёт в другом, но «Аталанта» не спешила с выплатами. Итальянский клуб должен был выплатить красно-зелёным €5 млн.

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Ранее передача Миранчука помогла «Торино» обыграть «Удинезе» в Серии А.

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