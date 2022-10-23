Передача Миранчука помогла «Торино» обыграть «Удинезе» в Серии А

«Торино» одержал победу над «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на «Дачия Арене» в Удине и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились защитник Ола Эйна и нападающий Пьетро Пеллегри. У хозяев единственный гол на счету нападающего Жерара Деулофеу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

Таким образом, «Торино» набрал 14 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 21 очком остался на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Удинезе».