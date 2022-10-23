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Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Удинезе»

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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав туринской команды на матч 11-го тура Серии А с «Удинезе».
Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Удинезе»
  • Gettyimages.ru

Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, и начнётся в 13:30 мск. Игра пройдёт на «Дачия Арене» в Удине (Италия).

Стартовый состав «Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Ола Эйна, Валентино Лацаро, Саша Лукич, Самуэлле Риччи, Алексей Миранчук, Никола Влашич, Пьетро Пеллегри.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил один мяч в четырёх матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После десяти туров Серии А «Торино» набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Удинезе» с 21 очком занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что гол Мхитаряна на 95-й минуте принёс «Интеру» победу над «Фиорентиной» в Серии А.

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