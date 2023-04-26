Трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко выиграла техническую программу чемпионата России по синхронному плаванию 2023 года в Казани.

29-летняя спортсменка из Ленинградской области получила от судей 97,9808 балла.

На втором месте располагается Василина Козырь из Белоруссии (94,5268), на третьем — россиянка Александра Кузнецова (93,2789).

23 марта 2022 года Международная федерация плавания сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой.

Первенство России завершится 27 апреля.

Ранее российская пловчиха Анастасия Кирпичникова рассказала, что у неё есть шанс попасть на Олимпийские игры в Париже.