Колесниченко выиграла техническую программу чемпионата России по синхронному плаванию

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко выиграла техническую программу чемпионата России по синхронному плаванию 2023 года в Казани.
Колесниченко выиграла техническую программу чемпионата России по синхронному плаванию
  • РИА Новости

29-летняя спортсменка из Ленинградской области получила от судей 97,9808 балла.

На втором месте располагается Василина Козырь из Белоруссии (94,5268), на третьем — россиянка Александра Кузнецова (93,2789).

23 марта 2022 года Международная федерация плавания сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой.

Первенство России завершится 27 апреля.

Ранее российская пловчиха Анастасия Кирпичникова рассказала, что у неё есть шанс попасть на Олимпийские игры в Париже.

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