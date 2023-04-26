Агент Чакыра: звонили по поводу интереса «Зенита», но я ни с кем не встречался

Агент вратаря «Трабзонспора» Угурджана Чакыра Гёкхан Табакджиоглу высказался об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Зимой мне звонили некоторые агенты по интересу со стороны «Зенита», но я ни с кем не встречался. На данный момент мы рассматриваем варианты в Английской премьер-лиге», — цитирует Табакджиоглу РИА Новости.

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, «Зенит» претендует на турецкого вратаря.

Уточняется, что голкипером также интересуются «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также «Аль-Наср».

В текущем сезоне Чакыр провёл за турецкий клуб 39 матчей во всех турнирах, пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл на ноль. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее в «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе «Зенита» к Чакыру.