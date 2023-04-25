В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе «Зенита» к Чакыру

Начальник команды «Трабзонспор» Эмра Ток прокомментировал новость о том, что «Зенит» проявляет интерес к вратарю Угурджану Чакыру.

«Я ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет купить Чакыра», — приводит слова Тока Sport24.

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, «Зенит» претендует на турецкого вратаря.

Уточняется, что голкипером также интересуются «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также «Аль-Наср».

В текущем сезоне Чакыр провёл за турецкий клуб 39 матчей во всех турнирах, пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл на ноль. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый летний сбор в Санкт-Петербурге.