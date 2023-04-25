В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе «Зенита» к Чакыру
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«Я ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет купить Чакыра», — приводит слова Тока Sport24.
Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, «Зенит» претендует на турецкого вратаря.
Уточняется, что голкипером также интересуются «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также «Аль-Наср».
В текущем сезоне Чакыр провёл за турецкий клуб 39 матчей во всех турнирах, пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл на ноль. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый летний сбор в Санкт-Петербурге.