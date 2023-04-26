В «Спартаке» не стали комментировать информацию об интересе клуба к полузащитнику «Расинга»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался комментировать информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Расинга» Матиасу Рохасу.

«Появилась информация о заинтересованности клуба в Матиасе Рохасе из «Расинга». Не комментирую никакие инсайды и слухи», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

По информации Metaratings, кандидатура игрока может быть рассмотрена в качестве одного из вариантов усиления атаки. При этом у красно-белых есть некоторые сомнения.

Главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль попросил у руководства приобрести игрока с функционалом как у Рохаса.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах «Расинга» и забил семь мячей.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему полиция начала проверку травмы хавбека «Краснодара».