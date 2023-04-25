В «Спартаке» объяснили, почему полиция начала проверку травмы хавбека «Краснодара»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что полиция начала проверку по факту травмы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

«Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей — это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался», — приводит слова Зеленова пресс-служба «Спартака».

У хавбека перелом лицевой кости после борьбы за мяч с Джикией, который вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» отличились Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я).

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку из-за травмы футболиста «Краснодара» в матче со «Спартаком».