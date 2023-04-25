АГН «Москва»: полиция начала проверку из-за травмы футболиста «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Полиция проводит проверку по факту травмирования футболиста «Краснодара» Кади Боржеса в матче 24-го тура со «Спартаком».

«24 апреля в ГКБ имени Боткина нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга поступил Кади Боржес, игрок «Краснодара». Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Арена». По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», — приводит слова источника агентство городских новостей «Москва».

У хавбека перелом лицевой кости после борьбы за мяч с Джикией, который вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» отличились Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я).

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пожелал здоровья футболисту «Краснодара» Боржесу.