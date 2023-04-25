«Спартак» пожелал здоровья футболисту «Краснодара» Боржесу

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«Спартак» выступил с заявлением после инцидента с полузащитником «Краснодара» Кади Боржесом.
«Спартак» пожелал здоровья футболисту «Краснодара» Боржесу
  • РИА Новости

«Во вчерашнем матче полузащитник «Краснодара» Боржес получил серьёзную травму — переломы лицевой части черепа и сотрясение мозга. От лица всей команды желаем Кади скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

У хавбека перелом лицевой кости после борьбы за мяч с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который вытащил язык Боржесу после игрового столкновения.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что капитан «Краснодара» Матвей Сафонов призвал наказать болельщиков «Спартака» за оскорбления.

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