Игнатьев назвал «Ростов» примером для подражания для клубов РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о имидже «Ростова» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ростов» — пример для подражания, другим клубам имеет смысл посматривать в сторону жёлто-синих. Карпин вместе со своим тренерским штабом умело руководит клубом, они делают всё необходимое. Причём у них есть чёткое понимание задач и целей команды», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Он также подчеркнул, что остальные клубы могут брать пример с «Ростова». По его словам, остальным командам важно понять, что стоит развивать в клубе.

«Чтобы брать с кого-то пример, надо знать детали и нюансы работы. Это всё не так просто», — заключил Игнатьев.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». Команда в 24 матчах набрала 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), «Спартак» (48) и ЦСКА (45). До конца чемпионата осталось шесть туров.

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