Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах команд на серебро в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.
Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
  • РИА Новости

«Склоняюсь к ЦСКА. У армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Но по подбору исполнителей и длине скамейки армейцы превосходят дончан. «Спартак» я в этой гонке ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», — цитирует Орлова СЭ.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». Команда в 24 матчах набрала 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), «Спартак» (48) и ЦСКА (45). До конца чемпионата осталось шесть туров.

Ранее сообщалось, что Орлов назвал главного тренера «Химок» Андрея Талалаева творческим человеком.

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