Российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле, который является отборочным на ОИ-2024.
Российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле
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«Международная федерация фехтования затянула вопрос допуска спортсменов «из-за массы ненужных проверок», — заявил Мамедов РИА Новости.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. 

Руководство Норвежской федерации фехтования 14 апреля приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее Мамедов заявил, что организация направила в FIE списки спортсменов для участия в соревнованиях.

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