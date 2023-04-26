Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле, который является отборочным на ОИ-2024.

«Международная федерация фехтования затянула вопрос допуска спортсменов «из-за массы ненужных проверок», — заявил Мамедов РИА Новости.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Руководство Норвежской федерации фехтования 14 апреля приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее Мамедов заявил, что организация направила в FIE списки спортсменов для участия в соревнованиях.