Российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле
- Gettyimages.ru
«Международная федерация фехтования затянула вопрос допуска спортсменов «из-за массы ненужных проверок», — заявил Мамедов РИА Новости.
В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.
Руководство Норвежской федерации фехтования 14 апреля приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Белоруссии.
Ранее Мамедов заявил, что организация направила в FIE списки спортсменов для участия в соревнованиях.